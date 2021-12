Drake est l'artiste le plus streamé aux États-Unis en 2021 sur Spotify

Spotify a dévoilé sa campagne 2021 Wrapped, les artistes, albums, chansons et podcasts les plus écoutés de l'année. Drake est l'artiste le plus écouté aux États-Unis sur l'année.

Spotify a révélé que plus de 381 millions d'utilisateurs dans le monde ont aidé à organiser la liste de cette année. Et Drake est, bien sûr, l'artiste le plus écouté aux États-Unis.

Spotify Wrapped, disponible pour tout le monde

Les utilisateurs peuvent également enfin jeter un œil à leur propre Spotify Wrapped avec des fonctionnalités supplémentaires. En plus des meilleurs artistes, genres, chansons, podcasts et minutes écoutés, l'expérience Wrapped personnalisée affiche désormais The Movie, Your Audio Aura, Playing Cards et 2021 Wrapped : Blend, et permet aussi aux utilisateurs de partager leurs cartes Wrapped.

Artistes américains les plus écoutés

Drake, Taylor Swift, Juice WRLD, Kanye West, Bad Bunny

Albums les plus écoutés aux États-Unis

SOUR, Olivia Rodrigo Dangerous: The Double Album, Morgan Wallen Planet Her, Doja Cat Justice, Justin Bieber Legends Never Die, Juice WRLD

Artistes les plus écoutés dans le monde

Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake, Justin Bieber

Albums les plus écoutés dans le monde

SOUR, Olivia Rodrigo Future Nostalgia, Dua Lipa Justice, Justin Bieber \= , Ed Sheeran Planet Her, Doja Cat