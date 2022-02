Drake est l'artiste avec le plus de hits de l’histoire

Nouveau record pour Drake qui cumule un total de 260 morceaux dans le Top Hot 100 du Billboard.

par Team Mouv'

Ce 2 février dernier, le Billboard a dévoilé un nouveau record pour Drake, et pas des moindres . En effet, le rappeur a explosé les records en plaçant 260 de ses morceaux dans le Top Hot 100 du Billboard .

Started from the bottom now he's here

Pulvérisant les records des plus grands comme Rihanna, Madonna et même des Beatles, Drake se place aujourd'hui en tête des artistes cumulant le plus de hits de l'histoire, rapporte le magazine Billboard .

À l'occasion de la célébration du Black History Month, le Billboard a mis à l'honneur Drake ce mercredi 2 février . Le rappeur canadien, connu pour ses nombreux hits comme One Dance en 2016, avait déjà placé un total de 10 de ses albums en première position des Billboard 200. Créant l'exploit avec God's Plan, en tête du Hot 100 pendant 11 semaines consécutives, Champagne Papi n'a cessé de réitéré le spectacle . En effet, en septembre dernier, le rappeur sortait son sixième album studio Certified Lover Boy parmi lesquels 9 de ses morceaux avaient été classés dans le top 10 single du Billboard la même semaine .

Celui qui monopolise les classements détient aujourd'hui un nouveau trophée puisqu'il est désormais l'homme aux plus de hits de l'histoire avec un total de 260 morceaux classés .

