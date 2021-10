Drake envoie plein d’amour à Lil Wayne pour son anniversaire

Lil Wayne a célébré son anniversaire en bonne et due forme avec Drake.

par Team Mouv'

Ce lundi 27 septembre, Lil Wayne fêtait son anniversaire, et pas avec n'importe qui : Drake était à ses côtés, et n'a pas manqué d'adresser un long discours, ne tarissant pas d'éloge envers son ami .

Joyeux anniversaire, Lil Wayne : le rappeur originaire de Louisiane a eu 39 ans, et ça se fête . Pour l'occasion, ce dernier a été invité par Drake à célébrer l'événement dans un club privé. Après s'être ambiancés - non sans la présence d'un ratio de 8 femmes pour un homme - sur leur propre musique, le moment d'être sérieux est arrivé . Alors qu'il souhaitait joyeux anniversaire à son ami, Drake en a profité pour lui envoyer un bouquet de compliments .

Drake aux petits oignons pour son ami

Drake avait tout prévu pour son ami proche : des rampes de skate, de la musique, des guests et même des goodies . Mais c'est sans doute son discours qui a été le plus beau des cadeaux pour l'artiste de How to Love. Le rappeur canadien a en effet parlé de Lil Wayne comme de "son frère, mentor, et idole", appuyant le fait que Lil Wayne est "comme de la famille" .

L'extrait, publié par le label Young Money, est sans équivoque quant à l'admiration réciproque des deux rappeurs . "À part le fait qu'il est le plus cool, il a aussi les meilleures oreilles musicales, la plus belle voix, le plus de sagesse", ajoute - t - il, sans manquer de déclarer "il n'y a personne, personne, qui est comme toi sur cette terre". Et de terminer humblement :"aucun d'entre nous n'existerait sans toi".

Une belle tirade, qui a du profondément toucher son ami, et qui nous touche aussi jusque derrière l'écran . L'amitié entre les deux rappeurs n'a pas fini de grandir, et de nous émouvoir .