Drake : ENFIN une date de sortie pour son album

Après des longs mois d'attente, la date de sortie de "Certified Lover Boy" est enfin annoncée !

par Team Mouv'

Alors que les fans de Drizzy attendent depuis de longues semaines l'annonce officielle de la date de sortie de Certified Lover Boy, Drake vient enfin de lâcher le morceau !

Une annonce quasi - subliminale

Cette excellente nouvelle a été annoncée par surprise, sur la chaîne ESPN. Dans une publicité qui semble tout à fait normale, on aperçoit très brièvement un écran grésiller et afficher une date écrite sur un vulgaire bout de carton sur lequel on peut libre : "CLB le 3 septembre" :

Une promo XXL

La promotion de CLB a été marquée par quelques clashs entre Drake et Kanye West, qui a décidé de sortir un album en même temps que son rival . Récemment, le rappeur canadien a également été nommé premier artiste à avoir 150 morceaux à plus de 100 millions de streams sur Spotify . Avec la sortie de son prochain album, Drizzy pourrait encore grossir le score !