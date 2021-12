Drake ému aux larmes devant une prestation de Kanye West

Drake très touché lors de son concert avec Kanye West.

par Team Mouv'

Cela va bientôt faire un mois que les deux rappeurs se sont réconciliés et certaines vidéos de leur concert refont surface pour notre plus grand bonheur.

Drake en larmes

On se souvient début décembre, pour marquer la fin de leur embrouille, Drake et Kanye West ont donné un concert commun à Los Angeles en Californie. Diffusé en direct sur Twitch et Amazon, les deux artistes ont débarqué ensemble sur la scène, provoquant la joie de tout le public. Chacun à leur tour, ils ont joué les morceaux de leur discographie, ainsi que leurs collaborations.

Ce dimanche 26 décembre une vidéo est sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit les coulisses de ce moment. Et notamment un passage dans lequel on aperçoit Drake en larmes devant la performance de Ye. L'auteur de Donda était alors en train de chanter pour Kim Kardashian sur l’outro de Runaway. Un moment qui a particulièrement ému le rappeur canadien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce passage, Drizzy nous offre un superbe moment d'émotion dans lequel la performance artistique prend le dessus sur tout autre contexte exterieur.