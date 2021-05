Drake élu artiste de la décennie

Le rappeur-compositeur et acteur canadien vient d'être élu "artiste de la décennie".

par Team Mouv'

"Started from the bottom, now we here" chantait Drake en 2013 dans son hit dont le clip cumule plus de 470 millions de vues sur Youtube aujourd'hui . Pour couronner une décennie faite de hits en tous genres et de records de streaming, le prestigieux magazine Billboard vient de lui remettre le titre très convoité d'artiste de la décennie.

Première entrée dans les classements en 2009

Billboard rappelle que Drake est entré pour la première fois dans son classement en 2009. Il aurait ensuite placé 9 titres à la première place du classement Billboard 200 et 6 titres à la première place du Hot 100 entre 2010 et 2020 . Il est aussi le seul artiste à avoir placé 45 sons dans le Top 10 du Hot 100 !

Dans l'ordre, les 10 artistes les plus influents des années 2010 pour Billboard sont : Drake__, Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna, Adele, Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5, et enfin Post Malone .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans la légende

Le 23 mai lors de la cérémonie, Drake va donc succéder à Mariah Carey ( 1990 - 2000 ) et Eminem ( 2000 - 2010 ) en obtenant le titre d'artiste de la décennie . Mais Drizzy l'hyperactif ne se contente pas de rapper . Récemment, il a par exemple expliqué co - produire un thriller à l'affiche duquel on pourra retrouver Selena Gomez !