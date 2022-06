Drake dévoile pas surprise un nouvel album, "Honestly, Nevermind"

Drake sort un album inédit, "Honestly, Nevermind", en rendant hommage à Virgil Abloh.

par Team Mouv'

Drake a publié, ce vendredi 17 juin, son septième album studio Honestly, Nevermind, quelques heures seulement après l'avoir annoncé de manière inattendue sur Instagram.

Drake

Ce nouvel album surprise comporte 14 morceaux dont un seul titre en collaboration, Jimmy Cook's avec 21 Savage, qui est un clin d'œil au personnage que Drake a interprété dans la série canadienne pour adolescents Degrassi, Jimmy Brooks.

La mise en ligne du projet sur Apple Music est accompagnée d'un long message de Drake : "Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un a posé son téléphone, m'a regardé dans les yeux et m'a demandé mon point de vue sur l'actualité. Mais je me souviens de chaque fois que quelqu'un m'a mis une lumière dans les yeux. J'essaie délibérément d'oublier ce qui s'est passé entre certains et moi parce que je sais que je ne suis pas du genre à pardonner, même si j'essaie. Mon désir de vengeance l'emporte sur mon bon côté à chaque fois."

Drake a signé son message avec "dédié à notre frère V", rendant ainsi hommage au défunt Virgil Abloh dont il était très proche.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour accompagner ce nouveau projet, Drake a dévoilé le clip du deuxième track, Falling Back. Un visuel de plus de 9 minutes dans lequel on voit Drizzy se marier à plusieurs femmes et dans lequel il fait référence aux arrestation de Young Thug et Gunna en inscrivant "Free YSL" à 1:50.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Avec Honestly, Nevermind, Drake nous propose un album aux sonorités très estivales qui va parfaitement s'accorder avec notre été et qui risque de rentrer dans beaucoup de playlists.