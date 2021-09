Drake dévoile les covers alternatives de "Certified Lover Boy"

Drake partage les covers qui auraient pu illustrer "Certified Lover Boy"

par Team Mouv'

Après que le rappeur canadien ait enflammé internet lors de l'officialisation de la cover de son dernier album Certified Lover Boy, ce dernier dévoile celles qui ont prétendu à cette place .

Un choix pour le buzz ?

En cette fin du mois d'aout nous avons assisté à la sortie de deux projets qui ont, l'un à la suite de l'autre, battu des records d'écoute. Kanye West et Drake se sont livrés une bataille dans les charts mais aussi dans la promotion . Et alors que Ye avait réussi à troll le canadien avec des panneaux publicitaires en plein Toronto il semble qu'un mouv de Drizzi ait été encore plus percutant . En effet, à cinq jours de la sortie de son album ce dernier a dévoilé la cover de ce dernier . Celle ci a suscité beaucoup de moqueries et de dégout de la part des fans, mais n'était ce pas l'ambition de Drake ? En générant beaucoup de débats cette nouvelle a permis à Drake de monopoliser la place médiatique et donc de faire de l'ombre au projet de Kanye . En tout cas, on est en droit de se questionner sur ce choix de l'artiste de Toronto, surtout au vu des covers qui auraient pu être à la place de l'officielle . Le rappeur vient de les dévoiler et il semblerait que toutes ces illustrations plaisent plus que celle actuellement présente sur le projet . On vous laisse faire votre choix .