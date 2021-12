Drake demande à être retiré de la liste des nominations aux Grammy Awards

À sa propre demande, Drake a été retiré des nominés aux Grammy Awards.

par Team Mouv'

Après The Weeknd, Drake a décidé de faire retirer son nom de la liste des nominés aux Grammy Awards 2022.

C'est un des artistes les plus écoutés, mais il ne fera pourtant pas partie de la 64e cérémonie de récompense des Grammy Awards cette année : Drake, pourtant nominé pour la prochaine cérémonie, a refusé d'y participer. Selon Variety, le canadien aurait même demandé que son nom soit supprimé de la liste des nominés.

Drake en froid avec les Grammy Awards

L'heure est apparemment au boycott pour la cérémonie, alors que cette affaire intervient peu de temps après le tacle de The Weeknd envers les Grammys. Si l'artiste de Certified Lover Boy n'a pas donné d'explication quant à sa décision, les médias américains parient sur le fait que Drake serait en réalité contrarié de n'être nominé que dans les catégories rap de la cérémonie. De fait, malgré son succès monumental, le rappeur canadien n'a que 4 Grammy Awards pour l'instant.

Cette décision, apparemment prise par Drake en accord avec son équipe, fait suite à plusieurs malentendus entre l'artiste de Toronto et les Grammy Awards, qui avaient écourté son discours en 2019 lorsqu'il émettait une critique à leur égard. Drake avait d'ailleurs remis le couvert et dit le fond de sa pensée lors de son discours en 2021 : "Je pense que nous devrions cesser de nous laisser choquer chaque année par le décalage entre la musique et ces récompenses et simplement accepter que ce qui était autrefois la plus haute forme de reconnaissance puisse ne plus avoir d'importance pour les artistes d'aujourd'hui et ceux qui viendront".

Avant The Weeknd et Drake, c'était déjà Frank Ocean, Jay Z ou Eminem qui avaient critiqué les Grammys : la cérémonie semble prendre un coup de vieux, et avoir du mal à s'entendre avec la communauté hip-hop.