Drake déguisé en Michael Jackson, Rambo... dans son clip délirant "Way 2 Sexy"

Drake vient de sortir un de ses clips les plus fous avec Future et Young Thug.

par Team Mouv'

Le premier clip de l'album Certified Lover Boy, intitulé Way 2 Sexy est enfin arrivé et il est complètement absurde ! Drake, Future et Young Thug se sont bien amusés en tournage et le résultat n'a aucun sens . Le sample du fameux hit I'm Too Sexy de Right Said Fred fait le buzz sur YouTube et il y a de quoi : on voit Drizzy rendre hommage . . . à sa façon à Rambo et Michael Jackson .

Drake craque complet

Le génie derrière ce clip n'est autre que Dave Meyers et il a poussé sa créativité au max . Attention avant de visionner la séquence ! Un message d'avertissement de Ovo prévient que "le visionnage répété peut conduire à une grossesse "__, un clin d'œil à sa cover qui a fait le buzz .

Pour son premier single, Drizzy se glisse dans la peau de nombreux personnages en réf' à la pop culture . On le découvre en train de se déhancher en parodiant la scène de gym du film Perfect avec John Travolta et Jamie Lee Curtis . Il reprend aussi les pas iconiques de Michael Jackson dans Black or White et se prend pour Rambo prêt à mitrailler tout sur son passage. Drake s'est aussi déguisé en pirate, en un vieux avec un énorme "dad bod belly" sur la plage ou encore en propriétaire d'une marque de parfum sexy . WTF !

Des scènes im - pro - ba - bles

Un passage où l'on voit Thugger, Future est Drake en mode Backstreet Boys' n'est pas passé inaperçu avec en guest surprise : Kawhi Leonard, le basketteur des Clippers ! Dans d'autres extraits les rappeurs se retrouvent dans un monde en version animée style cartoon avec de gros bras musclés . La vidéo de près de cinq minutes multiplie les scènes perchées et en France, Way 2 Sexy se classe à la deuxième place des "tendances musique" YouTube .