Drake dédicace Léo Messi et CR7 dans le même couplet

Drake place Messi et Ronaldo dans le même couplet.

Ce n'est ni la première, ni la dernière fois que Léo Messi et Cristiano Ronaldo sont cités dans le rap, mais lorsque c'est Drake qui le fait et dans le même couplet, cela devient un mini évènement.

Tout le monde est gaga de Messi et CR7

Future vient de sortir, ce vendredi 29 avril, son nouvel album *I NEVER LIKED YOU.* Un album dans lequel on retrouve un casting XXL composé notamment de Kanye West, Young Thug, Gunna ou encore l'inévitable Drake. Ensemble, ils ont collaborer sur plus de 20 morceaux et leur alchimie n'est plus à prouver. Sur ce nouveau projet, le canadien est présent sur 2 morceaux : WAIT FOR U et I'AM ON ONE. C'est ce dernier qui retient l'attention aujourd'hui.

En effet dans ce banger, les deux rappeurs évoluent dans un style égotrip, marqué par des références connues de tous. Ainsi, Drake va mentionner deux des plus grands footballers de l'histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le portugais est présenté comme une attraction à laquelle on emmène son crush pour lui mettre des paillettes dans les yeux : "Take her to see Cristiano, f * ck her in that Benz Viano". L'argentin est lui présenté comme une référence dans l'ambition d'atteindre de ses objectifs (accompagné d'un petit jeu de mot sur "goals") : "I'm just all about my goals like I'm Messi, what".

Ces dédicaces prouvent, une nouvelle fois, que même outre-Atlantique, où le football (soccer) est loin d'être le sport le plus populaire, les deux légendes du ballon rond sont perçues comme des références inévitables.