Drake : découvre l’intérieur incroyable de son boeing

Le rappeur Canadien vient de s'offrir un cadeau très luxueux : un Boeing personnalisé.

par Team Mouv'

Après avoir été sacré meilleur artiste de la décennie, et en attendant la sortie prochaine de son album tant attendu Certified Lover Boy, Drake s'offre une pause bien méritée et a fait quelques investissements .

Jet ou Boeing ?

On parle ici d'un très gros investissement dans le cas de Drake : en effet ce dernier vient de faire l'acquisition d'un avion mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un Boeing, soit un des plus gros modèles du marché . Dans une vidéo partagée sur les réseaux, on peut découvrir en même temps que Drake l'intérieur de l'appareil .

Très cosy, l'intérieur est aménagé de plusieurs salons avec de nombreux fauteuils et canapés sur lesquels on oserait même pas s'asseoir tant ils semblent coûter cher . Plusieurs cabines sont également présentes certainement pour accueillir son équipe et ses amis .

Si un tel achat peut paraître démesuré, n'oublions pas que Drake fait partie des 5 rappeurs les plus riches depuis 2017 selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à plus de 126 millions d'euros . Une fortune qui continuera sans doute d'accroitre .