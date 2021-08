Drake confirme que son album arrive en 2021

Cette année sera la bonne pour Drake qui confirme la sortie de son projet avec un drôle d'indice.

par Team Mouv'

Très attendu, Drake se fait discret musicalement même si il continue de décrocher de nouveaux records. Malgré le succès très ( très très ) impressionnants de son EP Scary Hours 2, tous les fans commencent sérieusement à s'impatienter concernant la sortie de son sixième album et sont clairement à l'affut du moindre indice donné par l'artiste de la décennie .

Drake le sait et a mis ses fans sur une nouvelle piste . Il posté une photo prise en visio - conférence dans laquelle on découvre son joli dessin rose sur un bloc note avec les trois initiales "CLB" et le numéro 2021. Un indice flagrant qui n'est pas là par hasard !

Repoussé à plusieurs reprises par la suite, les fans n'en peuvent plus d'attendre . . . Initialement prévu pour janvier, comme le murmuraient certaines rumeurs, Certified Lover Boy pourrait bien être l'album qui va marquer la fin de l'été, la rentrée ou les fêtes de fin d'année 2021 .

L'attente arrive bientôt à sa fin .