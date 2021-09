Drake : "CLB" dépasse “Donda” de Kanye en 3 jours en nombre de streams

Ces derniers jours Drake devance "Donda" de Yeezy en nombre de streams.

Drizzy et Ye sont en pleine compétition pour la sortie de leurs deux albums . Entre la guerre des panneaux d'affichages à Toronto et d'autres petits pics, il va falloir départager les deux rappeurs . Et c'est Drake qui a l'air de mieux s'en sortir niveau stream !

Drizzy remporte le challenge

Les deux albums ont tapé le sommet des charts dans le monde entier mais un rappeur se démarque plus en terme de streams .

Sorry pour les fans de Ye . . . mais selon Rolling Stone, Certified Lover Boy a fait l'objet de plus de streams en trois jours que Donda . . . en huit jours .

L'album du rappeur canadien a enregistré entre le 3 septembre, le jour de sa sortie, et le 5 septembre, plus de 430 millions de streams aux États - Unis . Alors que Donda a cumulé 423 millions de streams lors de la premier semaine de diffusion . Mais il ne faut pas oublier que Donda s'est positionné à la première place du Billboard 200 avec 309 000 unités d'album équivalentes. C'est la semaine de démarrage la plus efficace de 2021 jusqu'à présent .

Le magazine souligne bien que "pour Drake, la seule vraie compétition est avec lui - même"__ . En effet, Certified Lover Boy a des chances de battre le record du plus gros démarrage en streaming de l'histoire des statistiques musicales d'Alpha Data . Mais qui détient ce record actuellement ? Lui - même avec son album Scorpion !_Après seulement trois jours, _CLB est déjà deuxième, derrière Scorpion . Cet avant dernier album a enregistré à l'époque un peu plus de 725 millions de streams au cours de sa première semaine .

Bon après, le principal c'est que trouviez votre bonheur dans un des deux projets ( ou pas ) et les chiffres ne définissent forcément pas la qualité d'un album . . .