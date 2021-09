Drake : "Certified Lover Boy" serait un album 100% rap

Le nouvel album de Drake "Certified Lover Boy" sera un album 100% rap.

par Team Mouv'

L'arrivée du nouvel album de Drake Certified Lover Boy approche à grands pas et des nouvelles informations importantes viennent de tomber . Après avoir révélé la date de sortie, fixée au 3 septembre, et une cover qui fait débat, on apprend que cet opus sera principalement rap .

En réagissant à la cover de Drake, un utilisateur a supposé sur Twitter que l'album pourrait être axé R & B, ce qui pourrait faire sens avec l'imagerie proposée par Drake . Mais il n'en est rien . L'animateur radio de Hot 97 Ebro Darden, a précisé qu'il avait déjà pu écouter l'album, et que c'était que du rap . "J'ai déjà écouté, et c'est un pur album de rap . " dit - il . Une nouvelle fait plaisir à la fan base de Drake .

Aucune confrontation prévue contre Kanye West

Alors que l'album de Kanye West était sans cesse repoussé, des rumeurs ont commencé à évoqué une possible confrontation dans les charts . Les fans ont imaginé vivre la bataille entre Donda et Certified Lover Boy, un peu à l'image de ce que nous avaient proposé 50 Cent et Kanye West le 11 septembre 2007 avec les sorties en même temps de Curtis et Graduation .

Mais non, cette guerre des charts n'aura pas lieu puisque Donda a finalement été dévoilé ce dimanche 29 août, quelques jours avant CLB. En tout cas, l'album de Kanye a démarré très fort en étant numéro 1 dans 152 pays et en réalisant 95 millions de streams en 24h sur Spotify . L'opus de Drake devrait réaliser des chiffres tout aussi bons, voire, au - dessus .