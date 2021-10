Drake célèbre ses 35 ans avec une soirée à thème Narcos

Pour ses 35 ans, Drake a organisé une fête sur le thème de Narcos.

par Team Mouv'

Pour ses 35 ans, Drake a décidé de célébrer l'occasion en beauté, avec une fête à thème consacrée à Narcos et à Pablo Escobar .

A l'occasion de son 35ème anniversaire ce 24 octobre, Drake a réuni ses amis proches pour une fête sur le thème de la série Narcos, diffusée sur Netflix . La fête, qui avait lieu dans les studios Goya de Hollywood, a eu lieu samedi 24, le jour même de l'anniversaire de Drake, et a bien sûr réuni des grosses têtes de la scène américaine : Offset, Jack Harlow, Future, 24kGoldn étaient au rendez - vous avec évidemment le père de Drizzy, Dennis Graham .

Drake en Pablo Escobar

De la déco aux animations, la soirée était apparemment complètement personnalisée sur le thème de Narcos. On pouvait ainsi y trouver des tables recouvertes d'argent et de fausse cocaïne, une statut du géant de la drogue, et un portrait de Drake se mélangeant avec celui de Pablo Escobar . Le musicien a aussi joué sur son surnom, "lover boy", qu'il a traduit en espagnol pour se rebaptiser "Chico Amante" et distribuer des goodies sous ce nom .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour l'occasion, Drake a enfilé des bottes de cow - boy, une veste à franges, un jean et une cravate western . Ainsi déguisé en cow - boy de la tête aux pieds, l'artiste s'est filmé en train de profiter de son anniversaire, au milieu de ses proches . Petite cerise sur le gâteau d'anniversaire : celui - ci était à l'image de Pablo Escobar, et lui fut apporté sous le chant de French Montana, qui a entonné en premier l'air d'anniversaire pour son ami .

Le tout a été filmé dans des vidéos qui ont fait la une des réseaux sociaux ce week - end, présentant l'artiste de Certified Lover Boy tout sourire au moment de déballer ses cadeaux et de souffler ses bougies . Il y en a au moins un qui a passé un très bon weekend, et on lui souhaite un joyeux trente - cinquième anniversaire .