Drake aussi fort que Michael Jackson à son prime ? Le débat est lancé

Drake est comparé à Michael Jackson grâce au succès de "Certified Lover Boy".

par Team Mouv'

Drake multiplie les records avec son dernier album Certified Lover Boy à tel point que Billboard le compare à Michael Jackson. Le débat fait monter les fans de MJ au créneau !

En moonwalk au sommet des charts

Alors que dans le clip de Way 2 Sexy Drake imite MJ, certains internautes le comparent réellement au roi de la pop . Ce samedi 18 septembre, Billboard a posté un tweet et a ouvert le débat : "Drake est - il en 2021 aussi important que Michael Jackson ou les Beatles à leur apogée ?"__ . Le tout suivi d'un article ultra détaillé qui explique comment Certified Lover Boy s'est élevé au top des charts et des records .

CLB a atteint 9 hits au Top 10, un énorme record que seulement Michael Jackson détenait .. En 1982 Thriller sort et cumule sept chansons dans le top 10, un exploit qui a duré 37 ans avant que Drizzy débarque .

Des chiffres qui font débat

Comme le rapporte Billboard, le certified lover boy dégomme Michael Jackson sur plusieurs plans. En termes de nombre d'albums numéro 1 ( 10 contre 6 pour MJ ) , de nombre de singles dans le top 10 ( 54 contre 30 pour MJ ) , de nombre de semaines consécutives dans le Billboard Hot 100 ( 431 ) et de nombre d'entrées dans le Hot 100, toutes périodes confondues ( 258 ) .

Mais il faut pas déconner, le roi de la pop règne toujours au niveau du record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs ( 5 contre 2 pour Drake ) . En plus, Thriller garde le titre du projet le plus vendu de tous les temps, avec 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix