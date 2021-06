Drake annonce que son nouvel album "Certified Lover Boy" sortira cet été

Après plusieurs reports, Drake donne un indice sur la sortie de "Certified Lover Boy".

par Team Mouv'

Trois ans que Drake n'a pas sorti d'album . L'attente arrive bientôt à sa fin.

Le 12 juin, le rappeur canadien était l'invité de l'Ultimate Rap League . Lors d'une interview, il a donné de nouveaux indices sur la sortie de son prochain album Certified Lover Boy. Alors que le journaliste lui demande si une date de sortie est prévue, Drizzy a rigolé nerveusement avant de confirmer que le projet sera bien disponible avant la fin de l'été .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un album très attendu

Certified Lover Boy sera le sixième album de Drake . Sa sortie était originellement prévue pour janvier dernier . Mais à cette période, l'artiste originaire de Toronto a subi une opération au genou qui l'a éloigné du studio plusieurs semaines . "J'avais prévu de sortir mon album ce mois - ci, mais entre la chirurgie et la rééducation, mon énergie a été consacrée à la récupération", avait - il écrit sur son compte Instagram . "Je suis heureux d'être sur pieds, de me sentir bien et de me concentrer sur l'album, mais CLB ne sortira pas en janvier ." Repoussé à plusieurs reprises par la suite, les fans n'en peuvent plus d'attendre . . .

Alors en mars, Drake, nommé depuis Artiste de la décennie aux Billboard Music Awards, a comblé la dent creuse des fans en sortant le projet Scary Hours 2, un EP de trois morceaux, en featuring avec Lil Baby et Rick Ross . C'est l'occasion de ré ( écouter ) le projet en attendant Certified Lover Boy .