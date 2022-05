Drake a signé un nouveau contrat de 400 millions de dollars avec Universal Music

Drizzy réorganise son business et trouve un nouveau deal gagnant !

par Team Mouv'

Rappeur, chanteur, acteur, recordman : depuis une dizaine d’années, Drake est l’une des personnalités les plus influentes du monde de la musique. Artiste à part entière, il a tout récemment fait sensation avec sa dédicace Léo Messi et CR7 dans le même couplet. Toujours au top des charts, il peut confortablement s'assoir à la table des plus grands et négocier au calme. Et c'est ce qu'il a fait pour son prochain contrat d'enregistrement.

Selon Variety, Champagne Papi aurait signé un nouveau contrat avec Universal Music Group qui pourrait lui rapporter environ 400 millions de dollars.

Un contrat de la "taille de LeBron"

Drizzy avait fait des allusions dans un son en ce qui concerne son nouveau contrat (Three-sixty upfront, it all comes full circle) qui aurait été signé en 2021 mais la plus grande société de musique au monde a confirmé ce qui était attendu depuis longtemps, mais qui n'a jamais été annoncé :

Drake a conclu un accord à multiples facettes avec l'entreprise qui englobe des projets d'enregistrements, d'édition, de marchandises et de médias visuels.

Depuis 2014, Drake a vendu plus de 37 millions d'albums. Il est également le premier artiste à dépasser les 50 milliards de streams sur Spotify.

Drake bénéficie d'un catalogue complet qui fonctionne bien. Il a le pouvoir de négociation pour négocier un partage des bénéfices nets avec les meilleures conditions et une énorme avance à l'avance.

De très bonnes perceptives pour lui et ses fans.