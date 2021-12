Dr. Dre x Eminem : retour du duo iconique sur un morceau prochainement

Les deux légendes Dr. Dre et Eminem seront prochainement de retour avec un nouveau morceau inédit.

C'est le genre de nouvelle qui fait plaisir : Dr. Dre et Eminem vont prochainement marquer leur retour avec un nouveau morceau. Dans la journée du dimanche 12 décembre, un court extrait du titre a leaké sur les réseaux. Dans celui-ci, on distingue bien les voix des deux rappeurs.

Un retour sur GTA Online ?

Ce come-back du duo devrait se faire dans The Contract, la nouvelle extension annoncée dans GTA Online. Prévue pour le 15 décembre, la mise à jour va contenir des nouveaux morceaux de Dr. Dre et son équipe. On sait déjà qu'un titre qui réunit Dr. Dre, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson .Paak sera disponible, et désormais on peut imaginer que la collaboration avec Eminem sera aussi dans le jeu.

La dernière fois qu'on a entendu les deux amis rapper ensemble, c'était sur le morceau Guns Blazing extrait de Music To Be Murdered By : side B, le dernier opus d'Eminem.

