Dr. Dre tweete, Internet s'enflamme

Dr. Dre a tweeté pour la première fois depuis deux ans et personne n'a compris ce fameux message.

par Team Mouv'

Dr . Dre affole Internet depuis quelques semaines avec de nombreuses photos aux côtés d'autres MC's (Eminem, Xzibit. . . ) dans son studio . Les fans imaginent que le rappeur prépare un nouvel album et scrutent toutes ses publications . Dernièrement il a tweeté pour la première fois depuis deux ans et les fans n'ont rien compris !

2 ans d'attente, une déception

C'est en 2019 que Dre a posté pour la dernière fois un message sur l'appli à l'oiseau bleu . C'est une photo de lui - même avec Yeezy, annonçant un album Jesus is King Part II. Un album dont on a pas vu la couleur, évidemment !

Ce 15 aout 2021, le rappeur de Compton a posté un tweet qui a laissé ses fans en PLS, tout le monde attendait le retour du MC . Mais c'était beaucoup d'émotion pour pas grand chose . . . un simple "L" .

Ce tweet partagé par Dre ou son équipe répond à un autre message d'un certain Brian qui date du 3 août . Cet internaute parlait de la chanteuse V V Brown et de son apparition dans une récente édition de Metro . Ce Brian a écrit "C'est génial de voir @VVbrown dans le @MetroUK d'aujourd'hui", ce à quoi Dre a répondu le fameux "L" .

Comme le souligne HipHopDX, il n'y a pas de liens évidents entre Dre et la chanteuse et le tweet a été supprimé depuis . Il très certainement possible que ce message soit une fausse manip' . VV Brown a quant à elle remercié le rappeur pour ce tweet, même avec une lettre, une réponse de Dre ça fait plaisir !

