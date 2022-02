Dr. Dre sort un EP tiré de "Grand Theft Auto : The Contract"

Un EP de 6 titres de Dr. Dre autour de "Grand Theft Auto : The Contract" vient de sortir.

par Team Mouv'

Teasé depuis quelques semaines, l'extension "The Contract" de GTA Online avec la présence de Dr . Dre est enfin disponible et pour l'accompagner, les auditeurs ont le droit à du nouveau son .

Des gros feats présents

Aftermath et Interscope Records ont publié un EP de six titres inédits de Dr . Dre, toutes présentes dans "Grand Theft Auto : The Contract" . Le projet comprend des featurings avec Eminem, Nipsey Hussle, Ty Dolla $ign, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Anderson . Paak, Rick Ross et Thurz & Cocoa Sarai. La nouvelle a été initialement rapportée en décembre, mais les chansons sont disponibles sur les services de streaming pour la première fois ce vendredi 4 février .

En ce qui concerne le jeu, Rockstar a publié un synopsis dès sa sortie : "Perdu dans sur son chemin vers Cayo Perico l'année dernière, il s'avère que le téléphone de Dr . Dre n'a pas seulement disparu - il est dans de mauvaises mains . En plus de cela, le téléphone contient la propriété la plus chaude de la ville : de la musique nouvelle et inédite de Dr . Dre lui - même . "

A quelques jours d'une performance historique au Super Bowl avec Snoop Dogg, Mary J . Blige, Eminem et Kendrick Lamar, Dr . Dre envoie un jolie cadeau à ses fans qui pourront se délecter de ce nouveau contenu .