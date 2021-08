Dr. Dre : son nouvel album “pourrait changer le game”

Le pionnier du hip hop, Grandmaster Flash, annonce que l'album de Dr. Dre va changer le rap game.

par Team Mouv'

On se doute que Dr . Dre prépare un projet dans son studio, on l'a d'ailleurs vu récemment en compagnie d'Eminem. On a désormais la confirmation par Grandmaster Flash : le rappeur va bientôt sortir un nouvel album . Invité par Dre lui - même, il a écouté le projet en exclu et annonce qu'il va révolutionner le rap .

Un album révolutionnaire

Le pionnier du hip hop, Grandmaster Flash, a pu écouter le prochain projet de Dr . Dre avant tout le monde dans son studio . Selon le magazine Hot New Hip Hop, l'album est en pleine préparation et encore composé d'une liste de cent quarante - six chansons . Le roi des platines a posté une photo de lui et Dr . Dre sur Instagram ce 2 aout 2021 pour immortaliser ce moment de complicité . Il a noté en légende : "J'ai reçu un appel de l'un de mes héros, il m'a invité, il m'a emmené au studio .__" Après cette écoute exclusive, le MC annonce que cet album "va changer le game" . Le père du hip hop a parlé !

Le MC est ressorti du studio le sourire aux lèvres et ne manque pas de complimenter son ami : "Totalement incroyable, nous avons terminé la journée par 2 heures de discussions sur la musique, la famille, la santé et la vie, merci pour l'invitation Dr . Dre" . On n'en sait malheureusement pas plus, mais ce qui est sur c'est que Dr . Dre prépare du lourd .