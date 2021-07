Dr. Dre : son ex-femme recevra 300 000 dollars par mois de pension alimentaire

Dr. Dre n'aura finalement pas eu gain de cause dans son divorce avec Nicole Young.

par Team Mouv'

Si les histoires d'amour finissent mal, elles peuvent aussi couter cher : après des mois de procédure, le combat judicaire entre Dr . Dre et son ex - femme Nicole Young semble enfin s'achever .

La bataille des exs

Ce fut une année compliquée et difficile pour le producteur de légende, entre une hospitalisation pour un anévrisme cérébral en janvier 2021 et un divorce houleux très médiatisé, Dr . Dre aura été malgré lui au cœur de l'attention . Si en avril dernier, une première étape du divorce était validée, à savoir l'annulation officielle de l'union, il restait encore un désaccord sur le plan financier . Au départ, Nicole réclamait la coquette somme de 2 millions de dollars par mois au titre d'une pension alimentaire, ce sera finalement un montant de 300 000 dollars par mois pour Nicole, comme l'a décidé la cours supérieure de Los Angeles qui s'occupait du dossier . Comme le rapporte Vulture, ce nouvel accord financier sera effectif dès le premier aout prochain : à partir de cette date là, Nicole Young recevra tous les mois une pension de 300 000 dollars et à vie, ou du moins tant que celle ci ne se remariera pas ou ne décède d'une maladie . La bonne nouvelle dans cette histoire est que l'histoire est justement finie pour les deux ex - époux qui peuvent maintenant reprendre leur vie de manière plus paisible pour l'un et plus léger ( en argent ) pour l'autre !