Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube... réunis sur un projet "dream-team" west coast

Un projet réunissant les grands noms du hip-hop : Dr. Dre, Snoop, Ice Cube, Too Short, E-40... va voir le jour.

par Team Mouv'

Quelques légendes du hip hop se sont réunies pour former une dream - team pour charbonner sur un projet, qu'on attend tous de pied ferme .

A l'origine de cette idée, les rappeurs Too Short et E - 40 qui ont annoncé la nouvelle après un battle Verzuz sur lequel ils s'affrontaient . Les deux artistes ont également confirmé que se joindraient à eux pour cet énorme projet : Snoop Dogg, Ice Cube, et Dr . Dre qui fera une apparition .

Un projet insolent

Si des informations concrètes comme une date de sortie, le nom du projet, ou encore le nombre de feats ( s'il y a en a ) n'ont pas été dévoilées, Too Short et E - 40 ont néanmoins fait part de quelques anecdotes .

En effet, les deux légendes ont confié à HipHopDX, que lors d'une session d'enregistrement en studio, Ice Cube balançait de très grosses punchlines, à tel point que Snoop, Too Short et E - 40 lui ont demandé de faire descendre la pression . Ce à quoi Ice Cube à répondu "Je m'en fiche, je garde mon couplet ! " . Une drôle d'anecdote qui laisse supposer que le projet sera un chef - d'œuvre du rap .