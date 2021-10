Dr. Dre serait derrière la BO du prochain jeu "GTA"

Dr. Dre va probablement participer à la composition de la nouvelle musique de "Grand Theft Auto".

par Team Mouv'

Grosse nouvelle pour les fans Dr . Dre et donc de rap : il aurait annoncé participer à la création de la bande originale du prochain Grand Theft Auto .

Dr . Dre n'en finit plus de faire monter la pression . Depuis des mois, voire des années, on attend son prochain album, que le producteur nous a promis . Après plusieurs faux espoirs et de nombreux rebondissements, dont notamment la déclaration de Snoop Dogg qui prévient que son ami prépare un gros projet, ce nouvel album pourrait finalement sortir avant la fin de l'année, et serait même créé pour accompagner le prochain jeu GTA qui sort en version Trilogy .

Une rumeur plutôt probable

C'est un peu le genre de rumeur "un ami m'a dit qu'un ami . . . ", mais cela tient la route : un blogueur, fan de Dr . Dre, a eu l'occasion de rencontrer son idole, et celle - ci lui aurait confié être en train de travailler sur la B . O du prochain opus de Grand Theft Auto Trilogy, qui propose, dans une compilation des trois opus, un retour dans les villes de Liberty City, Vice City et San Andreas avec des améliorations graphiques et un gameplay modernisé .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Compte instagram de @gwil34 - screenshot

Alors que le blogueur racontait en photo sa rencontre avec Dr . Dre sur les réseaux, d'autres fans lui ont demandé si Eminem et Dre avaient des projets sous le coude . Ce à quoi le jeune chanceux a répondu "Il a dit de la nouvelle musique pour Grand Theft Auto en Décembre" . De quoi nous laisser pantois et rêveurs .

Rockstar Games ayant annoncé que GTA : The Trilogy sera disponible en décembre, cette édition "définitive" devrait en effet contenir des surprises atypiques. Quant à Dre, depuis le temps qu'il annonce son retour, le mois de décembre tomberait à pic pour lancer un nouveau projet . Patience donc, mais de grandes choses se préparent, à commencer par la mi - temps du Superbowl .