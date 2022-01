Dr. Dre se demande qui peut battre Eminem en Verzuz

Dr. Dre fait monter la hype pour un potentiel Verzuz d'Eminem.

par Team Mouv'

Depuis que le concept Verzuz existe, tout le monde imagine des affiches légendaires. Parmi elles, Eminem est souvent cité, pour affronter d'autres rappeurs, comme Drake, Jay-Z ou Nas. En août dernier, Charlamagne avait même fait une sortie remarquée en déclarant que 6ix9ine pourrait battre le rappeur de Détroit.

Si Eminem n'a encore jamais participé à ce type d'événement, Dr. Dre semble annoncer quelque chose, ou alors il souhaite juste relancer les débats. Sur Instagram, sans aucun contexte, le Doc a partagé une vidéo d'Eminem avec un fast flow, en s'interrogeant : "Marshall Mathers VS Who ???!!". Sous-entendant, qui peut affronter Eminem ? Si les fans ont trouvé des noms à proposer dans les commentaires, le but de ce message est toujours flou.

Quelques théories sont apparues sur les réseaux sociaux. Dr. Dre aurait peut-être annoncé en exclusivité la participation prochaine d'Eminem dans un Verzuz. Ou alors, peut-être que Dr. Dre lui-même affrontera Eminem dans l'émission. Pour l'instant, aucune théorie n'a été confirmée, il faudra patienter pour le découvrir. Une chose est sûre, la hype est grande chez les fans du rappeur de Détroit.

