Dr. Dre : "sans Run-DMC, il n’y aurait pas de Dr. Dre"

Dans le docu-série évènement "Hip Hop Uncovered", Dr. Dre revient sur l'impact de Run-DMC sur sa carrière.

par Team Mouv'

Distribué et produit par la chaîne FX Network, Hip Hop Uncovered est un nouveau documentaire - série diffusé en 6 épisodes . Dans celui - ci, on retrace l'histoire du Hip Hop et son lien étroit avec la rue et comment il a donné vie à une culture qui a façonné le monde .

Dans l'épisode 2 intitulé Cash Rules Everything Around Me, Dr . Dre, Too $hort, Ice - T et Darryl McDaniels font des apparitions et prennent la parole . Dr . Dre s'exprime notamment sur l'impact que le groupe Run - DMC a eu au début de sa carrière . Il précise carrément que sans eux, il n'y aurait pas eu de Dr . Dre.

Run - DMC, c'est les Beatles

"Le hip - hop est une culture, c'est un style de vie . Ce n’est pas seulement de la musique . C’est une façon de marcher, de parler et de s’habiller . Nous avons tous admiré Run - DMC . C’est pourquoi nous avons porté les grosses chaînes en or et des trucs comme ça . Run - DMC a été le premier à faire ça avec de grosses chaînes en or . C’est la seule raison pour laquelle nous avons fait cela; c'était à cause de Run - DMC . "

Avant de conclure : "Sans Run - DMC, il n'y a pas de D - R - E . C'était les putains de Beatles . C'était tout - Run, DMC et Jam Master Jay "