Dr Dre : sa fille SDF lance une cagnotte pour qu'on lui vienne en aide

Dernier recours pour LaTanya Young qui lance un appel au dons pour s'en sortir.

Situation d'urgence pour LaTanya Young, l'ainée de Dr . Dre avec qui elle n'a plus de contact : en précarité absolue, la mère de famille utilise un dernier recours et sollicite les dons avec une cagnotte en ligne pour l'aider à remonter la pente .

La cagnotte de la dernière chance

La situation a visiblement atteint un stade critique . On vous l'apprenait il y a quelques mois déjà : cela fait 17 ans que la fille et le père n'ont plus de contact, une situation qui n'a fait qu'empirer puisqu'à ce jour LaTanya Young n'a personne vers qui se tourner pour améliorer sa situation financière .

C'est donc vers un dernier recours que la mère de quatre enfants se tourne, à savoir une cagnotte via le site GoFundMe pour récolter 50 000 dollars . Pour accompagner la cagnotte, le message suivant apparait : "Cette collecte de fonds est destinée à aider Latanya et ses quatre enfants à trouver un foyer sûr et stable . Elle travaille actuellement chez DoorDash pour se maintenir à flot et ces fonds seront profondément appréciés . Merci beaucoup . "

Une situation alarmante face à laquelle son milliardaire de père reste toujours silencieux .

