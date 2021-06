Dr. Dre revient sur sa santé : “je me sens super bien”

La légende du rap revient sur son anévrisme, et assure se sentir mieux.

par Team Mouv'

Quelques mois après son anévrisme qui l'a conduit à l'hôpital pour quelques jours, Dr Dre revient sur cet épisode dramatique qui nous avait tous inquiété !

Dr Dre plus fort que jamais

Représentant l'une des icones du rap us, Dr Dre avait démarré l'année 2021 dans des circonstances inquiétantes : en janvier il était victime d'une rupture d'anévrisme en pleine procédure de divorce avec son ex - femme Nicole Young . La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe . Aujourd'hui, près de six mois plus tard, le producteur reviens sur cet épisode : "C'est vraiment un truc bizarre . Je n'ai jamais eu de soucis de tension, au contraire j'ai toujours fait attention à ma santé . Mais il y a quelque chose de spécial qui arrive chez les hommes noirs et la tension artérielle, et je ne l'avais pas vu venir . " Il rassure également "Je continue d'avancer tout en faisant attention à ma santé, mais je me sens super bien ! "

D'ailleurs, il y a quelques semaines Dre postait une photo de lui pour dévoiler ses progrès physiques et son retour à la gym .