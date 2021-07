Dr. Dre rejoint T-Pain sur le fait que "tous" les rappeurs actuels font la même chose

Comme T-Pain, Dr. Dre estime aussi que "tous" les rappeurs d'aujourd'hui font la même chose.

par Team Mouv'

C'est un débat qui n'en finit pas sur la nouvelle génération d'artistes dans le rap game . Il y a quelques jours le rappeur T - Pain s'exprimait lors d'un live Twitch et révélait son ressenti sur la scène actuelle et n'hésitais pas à donner son avis : pour lui, les rappeurs font "tous" la même chose et manquent de créativité .

Dr Dre se range du coté de T - Pain

Un avis partagé par une autre légende du rap game, Dr . Dre, le producteur et rappeur s'est lui aussi rangé du coté de T - Pain sur la question . Moins incisif que son collègue, il s'est simplement contenté de partager l'extrait du live de T - Pain en ajoutant avec humour : "Dédicace à T - Pain, je meurs de rire, mais il n'a pas tort . Je sais et ressens exactement de quoi tu parles . " Une simple déclaration mais qui en dit long sur ce que pense le producteur : même les internautes s'en sont amusés car ce dernier ne poste que très rarement, cela veux bien dire que le sujet est sérieux pour Dre ! Pour le moment aucun autre rappeur ne s'est exprimé sur le débat, mais restez connectés !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix