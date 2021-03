Dr. Dre a refusé de faire un battle Verzuz

On sait désormais pourquoi Dr. Dre n'a pas participé aux battles Verzuz.

par Team Mouv'

La plateforme Verzuz a pour ainsi dire vu passer des légendes de l'industrie de la musique tout genre confondus, cependant il y a un artiste qui manque encore à l'appel .

Il s'agit du producteur et rappeur Dr . Dre ! En effet, Dre était pourtant prévu au programme d'un battle Verzuz, mais ce dernier a refusé pour un détail . . . technique .

Une histoire de son

Dans une interview avec le Breakfast Club, Swizz Beatz le co - créateur de Verzuz a dévoilé le secret de cette annulation . La raison est très simple : Dre a refusé de participer aux battles à cause d'un précédent battle celui de Teddy Riley et Babyface - un des premiers de la plateforme - où il a trouvé que la qualité sonore était médiocre. En tout producteur qui se respecte, Dre a une oreille plus sensible que le commun des mortels, et c'est à cause de cette capacité d'écoute que ce dernier a décidé d'annuler sa participation car pour lui la qualité du son est primordiale ( n'oublions pas qu'il a créé des casques audio pointus sous sa marque Beatz ) .

Heureusement, cette expérience a permis au duo Swizz et Timbaland depuis, d'en tirer une leçon et d'améliorer la qualité sonore de leur show et de devenir la plateforme du moment .