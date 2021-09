Dr. Dre prépare un projet "exceptionnel" selon Snoop Dogg

Snoop Dogg a laissé entendre que Dr. Dre était en train de travailler sur un projet inédit.

De passage dans l'émission de Fat Joe, Snoop Dogg a été interrogé sur les projets de son ami Dr . Dre. Et, selon lui, Dr . Dre est actuellement en train de travailler sur un projet .

Dr . Dre dans Verzuz, vous en rêviez ? Il faudra apparemment encore attendre, même si Diddy réclamait un battle avec le producteur. Alors que Snoop était l'invité de Fat Joe en live instagram, ce dernier a pris un peu de temps pour parler de son collègue, ami et producteur, Dre . Et selon selon lui, le doc n'apparaîtra pas de sitôt dans l'émission : d'abord parce que ce n'est pas vraiment ce qui le touche, mais surtout parce qu'il est "très occcupé".

Dre crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut

Selon le rappeur, l'artiste issu de Los Angeles "a quelque chose d'autre sur lequel nous travaillons". Tout en restant vague, Snoop nous confie tout de même que ce sera "exceptionnel". Selon lui, le mythique producteur de musique est "un perfectionniste", et il doit choisir "ce qu'il fait, quand il le fait et comment", ce qui exclut son apparition dans une émission sur laquelle il n'a aucun contrôle et qui ne lui appartient pas .

Dr . Dre a marqué le monde du rap par ses deux albums devenus des légendes (The Chronic et 2001) , mais aussi par ses productions titanesques et ses collaborations avec des géants du rap US. Depuis le début des années 2000, le doc s'est concentré sur la production musicale et le business, laissant de côté la création . Il était revenu avec un album en 2015, Compton, a Soundtrack by Dr . Dre . Mais, depuis, on a presque perdu espoir d'un nouvel album de Dre .

Les annonces de Snoop sont donc un énorme pavé dans la mare du rap : si Dre est en train de préparer un projet personnel, doit - on s'attendre à la sortie d'un album ? Il faut aussi se souvenir que le producteur est un as quant il s'agit d'alimenter les rumeurs, et qu'il nous avait déjà fait attendre pour Detox qui n'était finalement jamais sorti . Prudence, donc, mais il n'est pas interdit de rêver . . . surtout si c'est Snoop qui le dit .