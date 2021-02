Dr. Dre tacle son ex-femme dans un nouvel extrait inédit

De retour en studio, Dr. Dre n'a pas hésité à tacler Nicole Young, son ex-femme.

par Team Mouv'

Après avoir survécu à une rupture d'anévrisme survenue en janvier dernier, Dr . Dre avait marqué son début de convalescence avec un retour en studio, plus déterminé que jamais à montrer à ses fans ( et sans doute ses détracteurs ) qu'il est bien plus robuste malgré son étant de santé, son divorce . . .

Comme un goût de rancune

S'il n'a pas publiquement réagi à sa rupture avec Nicole Young, c'est à travers ce qu'il sait faire de mieux, la musique, que Dre à répondu aux allégations . En effet comme le rapporte Hollowood Unlocked, c'est lors d'un live Instagram du Dj Silk qu'un extrait d'un nouveau morceau réalisé par Dre et KXNG Crooked, fut dévoilé . Dans l'extrait en question, on pouvait entendre les paroles suivantes : "Trying to kill me with them lies and that perjury / I see you ( ICU ) tryna f * * k me while I’m in surgery … You know we don’t tolerate that nonsense / By any means get your hand up out of my pocket . " que l'on peut traduire par : "Essayer de me tuer avec tes mensonges / Je te vois en train de me la faire à l'envers alors que je suis à l'hôpital / Tu sais qu'on ne laissera pas passer / Enlève tes mains de mon portefeuille" . Le message est clair, le producteur ne compte pas faciliter ce divorce .

Divorce fracassant

Si des rumeurs sur la continuation de l'album tant attendu Detox avaient fait le tour de la toile, dès l'annonce de son retour en studio, il semblerait que le producteur ait comme un goût de vengeance . En effet, l'artiste est au cœur d'un divorce très médiatisé, impliquant son ex - femme Nicole Young avec qui il a été marié pendant 24 ans . Un divorce dans lequel Nicole Young accuse l'interprète de Still D . R . E de violences physiques et psychologiques . Ces révélations viennent évidemment mettre à mal la réputation de Dre qui jusqu'ici est resté plutôt silencieux .