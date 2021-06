Dr. Dre et Jimmy Lovine vont ouvrir "l'école la plus cool du monde"

Le lycée public de Dr. Dre et Jimmy Lovine ouvrira à Los Angeles.

par Team Mouv'

Dr . Dre et Jimmy Lovine le cofondateur du label Interscope sont les deux piliers de l'histoire du hip - hop des 90's . En vrai businessmen, ils sont partis de rien pour arriver au sommet . Les deux amis aujourd'hui milliardaires, n'étaient pas du tout faits pour les études, en réalité, ils s'ennuyaient à mourir . Ils se sont donc dit que peut - être c'est l'école qui n'est pas adaptée à tous . De là ils ont eu une idée géniale : ouvrir leur propre lycée public à Los Angeles .

Une école pour que les jeunes défavorisés deviennent les nouveaux Zuckerberg

Les deux associés soulignent au Los Angeles Times que la Regional High School No . 1 ce sera " loin d'être une école de musique" . Dommage pour ceux qui se voyaient déjà devenir les nouveaux rois de la musique . Lovine explique que cette école est destinée aux élèves " qui veulent créer leur propre entreprise ou travailler dans un endroit . . . comme Marvel, Apple ou d'autres entreprises de ce genre" .

C'est un gros pari que relèveront le magnat de l'industrie musicale et l'un des pères du rap . La région a le deuxième plus grand système scolaire du pays : la concurrence est rude . Il s'agit aussi d'un territoire où plus de 80 % des élèves sont latinos et noirs et où à peu près le même nombre est issu de familles à faibles revenus . Dr . Dre confie que c'est pour ces jeunes qu'ils ouvre cette école pour le petit qui " n'a pas eu d'opportunité, qui a dû gratter et comprendre les choses par lui - même" . Le but est de bouger les lignes dans le système public et permettre à tous de réussir comme eux .

"Aucun gamin ne veut aller à l'école",

Dr . Dre a grandi dans le fameux quartier de Compton et Lovine vient d'une famille modeste de Brooklyn . Ce dernier a étudié dans des écoles catholiques qui ne lui convenaient pas . Il s'est souvenu d'un ami d'enfance qui n'a pas eu de modèle et qui est mort d'une overdose d'héroïne. Il confie qu'il "était plus talentueux que moi, plus doué que moi, plus drôle que moi" mais "il n'avait aucun endroit pour utiliser ces talents, pour les exprimer". C'est de cette histoire tragique que son idée de créer une école pour tous ces jeunes qui sont mis à 'l'écart de l'éducation . "Aucun gamin ne veut aller à l'école", déclare Dr . Dre . , c'est pourquoi il créé "l'école la plus cool du monde" . Le projet est bien parti, il a été approuvée la semaine dernière par le conseil d'éducation de L . A . et devrait ouvrir à l'automne 2022 .