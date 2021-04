Dr. Dre est officiellement célibataire

Après de longues négociations, Andre Romelle Young et Nicole Young ont officiellement divorcé et pourront même se re-marier.

par Team Mouv'

Après 24 ans de vie de couple assez compliquée durant laquelle Nicole Young a accusé son mari de violences physiques et psychologiques, la page va enfin pouvoir être tournée ! Ils souhaitaient tous deux que l'union soit considérée comme rompue pour redevenir officiellement "célibataires" et libres de se remarier . Le jugement a récemment donné son accord mais la bataille est loin d'être terminée car il y a toujours un désaccord sur la succession de 800 millions de dollars et la division des actifs. . .

La pension alimentaire pour "compenser"

Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de suivre le feuilleton de leur séparation, en juin 2020 Nicole demande le divorce . Ils avaient trouvé un accord, mais le mois dernier, elle et son avocat ont apporté de nouvelles preuves concernant les violences qu'elle subissait . L'ancien DJ a ensuite était hospitalisé pour un anévrisme cérébral en janvier 2021, pendant ce temps les avocats de Dre ont pu conclure un accord avec Nicole et ont accepté de lui verser 2 millions de dollars en pension alimentaire .

Si tu veux savoir pourquoi Dr . Dre n'a pas participé aux battles Verzuz, clique ici .