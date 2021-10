Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J.Blige vont performer ensemble au Super Bowl

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J.Blige réunis le temps d'un show d'exception.

par Team Mouv'

Incroyable mais vrai, Dr . Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J . Blige, légendes qu'on ne présente plus dans le rap game, vont assurer le show à la mi - temps du prochain Super Bowl en 2022 .

Réunion entre légendes du rap US

Non ce line up n'est pas un rêve mais bien une réalité, 5 des plus grands artistes de l'histoire du rap américain ( et de loin ) vont performer ensemble le temps d'une mi - temps de SuperBowl en février prochain du côté de Los Angeles . C'est l'incontournable Dre qui a vendu la mèche sur les réseaux ce jeudi 30 septembre vers 23, minuit ( heure française ) . Il a donc partagé une photo de lui et ses acolytes pour qui il a produit tellement de classiques, avec un logo Pepsi et le "halftime show" ( mi - temps ) du Super Bowl . Au premier regard, on a cru à une pub folle de Pepsi mais on a tout de suite compris que c'était pour l'un des plus événements sportifs le plus regardé à travers le monde . La légende du producteur de génie est simple et efficace : "Je suis très excité de partager la scène avec mes amis pour la mi - temps du Super Bowl . Ca sera l'introduction à la nouvelle saga de ma carrière . Plus grand et mieux que jamais !"

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour ce nouveau chapitre de son immense carrière, Dre fait surement référence à son nouveau projet qui est dans les tuyaux ( vraiment ) comme l'avait annoncé Snoop .

Le truc assez dingue dans ce show, c'est que Dre a sollicité uniquement des amis très proches, qui sont accessoirement des monstres du rap game . Franchement, on pouvait pas rêver mieux même si on espère surtout que ce show donnera des idées et des envies de tournée pour les 5 légendes .