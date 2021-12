Dr. Dre célèbre son divorce

Dr. Dre fête la fin de son divorce.

par Team Mouv'

Dr. Dre semble avoir finalisé son divorce avec son ex-femme Nicole Young après une vilaine bataille juridique mettant en jeu un milliard de dollars et 25 ans de mariage.

Dr. Dre libéré

Le rappeur/producteur de 56 ans a été photographié en train de poser entouré de ballons, en train de célébrer son nouveau statut de célibataire dans une image postée par Breyon Prescott ce jeudi 9 décembre. Sur la photo, Dre sourit assis devant un énorme bouquet de ballons formants "Divorce AF". Breyon Prescott a ensuite légendé la photo par : "Mon frère @drdre vient de me dire que c'est fini ! !! Félicitations ! Still Dre".

Pour l'instant, Dre n'a encore rien posté sur les médias sociaux pour confirmer le statut de son divorce. L'auteur de 2001 et son ex femme se disputent leur fortune d'un milliard de dollars depuis juin 2020, date à laquelle Nicole Young a demandé le divorce. Ils se sont mariés en 1996 et partagent une fille Truly Young et un fils Truice Young.

Bien que l'on ne connaisse pas encore officiellement l'issue de ce divorce, il semble assez évident que le producteur américain est désormais soulagé que ce soit fini.