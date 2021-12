Dr. Dre a terminé un nouvel album avec Marsha Ambrosius

Dr. Dre dit qu'il a finit un nouvel album en collaboration avec Marsha Ambrosius

Dr. Dre serait enfin de retour ? Il vient d'annoncer qu'il a terminé d'enregistrer un nouvel album avec la musicienne anglaise Marsha Ambrosius.

Dr. Dre est de retour dans le game avec un nouvel album ! Ce dimanche, Dr. Dre a dévoilé l'existence de ce projet, qui s'appelera Casablanco, via Instagram. Apparemment, l'album est déjà terminé, et on peut donc s'attendre à ce que la sortie soit bientôt annoncée...

Dr. Dre enfin de retour

C'est dans un post Instagram qu'on peut découvrir Dre, apparemment heureux d'annoncer la nouvelle : * "Je viens de finir d'enregistrer un album avec Marsha Ambrosius, "Casablanco". Je me suis éclaté ! C'est un de mes meilleurs travaux!!"**,** s'enthousiasme le musicien et producteur sur le réseau social.

Pour les plus grands fans de l'artiste, le nom de Marsha Ambrosius ne sonnera pas nouveau. En effet, Ambrosius est une musicienne anglaise de renom, qui a notamment travaillé avec Michael Jackson et The Roots. La chanteuse et Dr. Dre avaient déjà collaboré sur l'album Compton, qui date de 2015, avec plusieurs titres : Darkside/Gone, Satisfaiction, All in a Day's Work et Genocide.

Grosse nouvelle donc, pour celui dont on attend le retour depuis un moment, et qui vient d'annoncer qu'il participerait à des nouveautés pour GTA V, la réédition.