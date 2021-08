Dr. Dre a fait écouter ses nouveaux sons à Xzibit et Diamond D

Dr. Dre a invité Diamond D et Xzibit en studio, pour leur faire écouter des nouveaux morceaux extraits de son album ?

par Team Mouv'

Dr . Dre passe son temps dans son studio et depuis quelques mois de nombreux MC's sont venus écouter ses nouveaux sons . Dernièrement, des pointures comme Diamond D et Xzibit ont été invités, le rappeur nous prépare - t - il un nouvel album ?

Du beau monde réunit en studio

Ce 11 août 2021, Diamond D du Diggin' in the Crates Crew ( D . I . T . C . ) poste sur Instagram une photo de lui et Dre dans son studio . Il explique en légende qu'il était en session d'écoute de deux heures aux côtés de Xzibit . Deux heures d'écoute . . . ça en fait des morceaux exclusifs !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Eminem est récemment passé dans le studio de Dr . Dre, ce qui a alimenté de nombreuses rumeurs sur une possible collaboration . Quelques semaines plus tard, Grandmaster Flash a aussi eu droit à une session d'écoute privée et selon lui, le nouveau projet du rappeur de Compton “pourrait changer le game”.

Ça commence à faire beaucoup d'infos en très peu de temps, Dre cache surement quelque chose ! Selon Hot New Hip Hop tous les signes sont là pour penser que le rappeur de Cali nous prépare un nouvel album . Affaire à suivre !