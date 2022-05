Dr. Dre a donné 10 millions de dollars pour une école à Compton

Dr. Dre fait un généreux don en faveur de l'art et l'éducation.

par Team Mouv'

Très engagé dans l'éducation, Dr. Dre a fait un généreux don de pas moins de 10 millions de dollars pour aider à la construction d'un nouveau campus pour le Compton High School.

Merci pour les travaux

Alors que l'école de Compton a pour projet d'innover avec la construction d'un nouveau campus dont le montant s'élève à 200 millions de dollars, celle-ci a été aidée par un grand donateur qui n'est autre que Dr. Dre, qui a tenu a mettre sa pierre à l'édifice en versant la somme de 10 millions de dollars pour les travaux.

En effet, équipé d'un centre aquatique, d'une salle de sport, d'un terrain de football mais encore d'une piste et d'autres ressources, le nouveau bâtiment universitaire pourra accueillir 1800 étudiants et leur permettre de développer leur art. Si les talents artistiques des jeunes n'étaient que très peu reconnus à l'époque de Dre, le rappeur et producteur a tenu, grâce à sa réussite et sa fortune, à aider les enfants passionnés en leur fournissant les outils nécessaires à l'aboutissement de leurs ambitions.

À l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux le samedi 7 mai dernier, Dr. Dre a déclaré lors d'un discours "J'étais un enfant artistique à l'école, sans un débouché. Je savais que j’avais quelque chose de spécial à offrir au monde, mais sans aucun soutien. Les écoles m’ont laissé le sentiment d'être invisible. Je me suis toujours demandé jusqu'où j'aurais pu aller si les ressources dont j'avais besoin à l'école avaient été disponibles, si j'en avais appris davantage sur le secteur des affaires, je me serais épargné une quantité extrême de temps, d'argent et, plus important encore, j'aurais noué beaucoup d'amitiés."

Pour faire honneur à ce très beau geste, le Compton High School a baptisé son nouveau centre des arts de la scène "André 'Dr. Dre' Young Performing Arts Center". Celui-ci devrait pouvoir voir le jour dès 2025.