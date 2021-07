"Donda" de Kanye West : 2 Chainz a t'il enregistré un couplet de dernière minute ?

Il se pourrait que 2 Chainz ait enregistré un feat de dernière sur l'album de Kanye.

par Team Mouv'

L'agitation autour du prochain album de Kanye West, le très attendu Donda, nommé après sa défunte mère, continue de grandir . Entre les spéculations et les rumeurs, on ne cesse de parler de l'album dont la sortie est prévue entre ce vendredi 23 juillet et le weekend .

Des arrangements de dernière minute

Ce n'est plus une surprise, Kanye West est un perfectionniste qui continuera de peaufiner un projet même quelques heures avant sa sortie s'il le faut . C'est donc le cas pour son dernier album Donda : si une première liste de feats avait été annoncée avec Travis Scott, Tyler The Creator, Lil Baby, Post Malone, Playboy Carti, Griselda. . . il semblerait qu'un invité de dernière minute rejoigne le beau casting, et il s'agit de 2 Chainz ! C'est sur Twitter que le rappeur a décidé de teaser une possible apparence sur l'album de Kanye avec une photo de lui au studio et la légende suivante "Dès qu'on a atterri de Grèce, on a débarqué . . . Si tu sais, tu sais" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un tweet qui n'a pas laissé les fans indifférents qui ont exprimé leur enthousiasme à l'idée que 2 Chainz devrait bien être présent sur le tant attendu album de Ye, surtout quand on sait que les deux artistes sont très proches . A moins qu'il change d'avis au dernier moment, chose courante chez lui. A partir de maintenant, tout est une question d'heures et de minutes avant que Kanye décide de délivrer son album pour qu'on puisse enfin le découvrir !