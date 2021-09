Don Toliver et Metro Boomin préparent du sale

Metro Boomin et Don Toliver sont en stud' et préparent un projet.

Metro Boomin a annoncé partir à la retraite en janvier dernier mais pour le plus grand bonheur de nos oreilles, il nous prépare un album . Sur les réseaux sociaux le producteur montre qu'il fait du sale en studio en collab' avec Don Toliver !

Le duo va mettre le feu

Comme Metro Boomin nous a annoncé il y a quelques jours, son futur album sera composé de "La meilleure musique de ( sa ) vie" . Son dernier projet en commun avec 21 Savage intitulé Savage Mode II, date de l'année dernière .

Cette fois - ci c'est avec Don Toliver qu'il a décidé de collaborer, et vu la légende de son tweet du 6 septembre 2021, les deux fabriquent des morceaux chaud bouillant : "Don T + Metro = trop de chaleur" .

Même si on en sait pas plus, on a hâte d'écouter ces futures pépites . Les prods de Metro Boomin seront surement d'une douceur incroyables avec la voix de D . Toliver et il ne reste plus qu'à savoir si leur feat figurera sur l'album de Lil Metro .