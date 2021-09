Don Toliver annonce la date de sortie de son nouvel album avec un teaser

Don Toliver a annoncé la sortie de "Life of a Don" dans un nouveau visuel.

par Team Mouv'

Alors qu'on attendait avec impatience la date de sortie du prochain album de Don Toliver, que celui - ci nous a habilement teasé, la nouvelle vient de sortir : Life of a Don sortira la semaine prochaine .

Don Toliver nous régale d'actus : au début du mois, le rappeur avait été aperçu préparant un projet avec Métro Boomin, et avait été au rendez - vous pour l'album de Baby Keem. Mais c'est maintenant, enfin, la date de sortie de son album qui a été annoncée dans un court et sombre teaser: Life of a Don sortira le 8 octobre .

Dans la vidéo de teasing, un couple dance sur une scène, sous la pluie . Derrière, Don Toliver est assis dans un fauteuil, chantant un extrait de Xscape, une des chansons du prochain album .

Un second album plein de promesses

Life of a Don sera le second album du rappeur, après le succès incroyable de son premier projet sorti en 2020, Heaven or Hell. Le rappeur de 27 ans au style vocal unique a longuement teasé la sortie de ce projet qui semble être une œuvre majeure dans la carrière de l'artiste .

Patience, donc, l'album arrive sous peu. Et si on se fie à la promo qui a précédé l'album, il risque d'être aussi sombre, lourd et planant que ce à quoi Don Toliver nous a habitués .