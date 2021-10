La rappeuse Doja Cat a plus d'auditeurs mensuels que Drake sur la plateforme musicale Spotify.

par Team Mouv'

Armelle t'en avait parlé dans son Fil d'actu dans Mouv' Actu ce vendredi 15 octobre : la rappeuse Doja Cat dépasse Drake sur Spotify .

En effet, la rappeuse cartonne avec son album Planet Her et son audience sur la plateforme de streaming musicale est au rendez - vous . Elle cumule près de 63,6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et de nombreuses chansons de son album Planet Her ont atteint le seuil des 100 millions de streams .

Quant au rappeur canadien qui est revenu récemment avec son album Certified Lover Boy, il comptabilise 63,3 millions d'auditeurs mensuels .