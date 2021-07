DMX : une fresque en son hommage a été dévoilée à Yonkers

Un nouvel hommage très spécial vient d'être dévoilé en l'honneur de DMX.

par Team Mouv'

Un nouvel hommage en l'honneur de DMX vient d'être dévoilé : les premières images d'une fresque spéciale viennent d'être dévoilées à Yonkers, dans l'état de New York . C'est un hommage bien particulier car il prend place dans la ville dont était originaire le regretté rappeur, décédé il y a quelques mois.

Une fresque hommage

L'état de New York continue d'honorer une ses icônes disparue soudainement, la légende DMX dont la réputation et l'héritage ne sont plus à prouver . Disparu en avril dernier, le rappeur à la voix unique laissait derrière lui des millions de fans et l'industrie musicale encore sous le choc . Si son départ soudain fut une terrible nouvelle pour beaucoup, sa mémoire continue d'être célébrée : que ce soit avec un album posthume ou encore un jour férié, Une fois de plus, l'interprète de X Gon' Give It To Ya est à l'honneur grâce à un artiste qui a réalisé une fresque en l'honneur de X . Comme le rapporte TMZ, c'est Floyd Simmons qui est à l'origine de cette œuvre géante qui recouvre un mur près d'un logement public ou DMX a vécu . La fresque sera révélée au public dès mardi prochain . La fresque a été réalisée en l'espace de deux semaines et comme on peut le voir sur l'image, il s'agit d'un portrait de l'artiste accompagné de quelques lyrics du morceau Look Thru My Eyes.

Premières images de la fresque en l'honneur de DMX à Yonkers (TMZ)