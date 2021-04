DMX : son manager réagit aux fausses rumeurs sur sa mort

Suite aux fausses rumeurs sur les réseaux, le manager de DMX s'est exprimé sur son état de santé.

Il y a maintenant presque 1 semaine, DMX a été hospitalisé en urgence suite à une overdose qui a provoqué un arrêt cardiaque . . . Toujours dans un état végétatif, le rappeur new yorkais est pourtant bel et bien vivant comme le rapporte son manager .

Dans un état critique, mais toujours en vie

Les nouvelles sur l'état de santé de X ne sont pas très bonnes mais il se bat comme "un chien" pour rester en vie . Depuis plusieurs heures, un très maladroit hashtag # RipDMX est venu semer la panique sur Twitter et chez les fans. Pour calmer ces fausses rumeurs, son manager a été obligé d'intervenir et de réagir sur les réseaux avec une vidéo .

"Arrêtez de poster des fausses rumeurs sur les réseaux, oui DMX est entre la vie et la mort mais ça n'aide personne de partager des fausses informations . Laissez sa famille et ses proches respirer un peu, ils prendront bientôt la parole via un communiqué demain ( vendredi ) . . . J'ai été avec DMX ces 3 dernières années, la seule chose que je demande c'est arrêter avec les fausses rumeurs, il est toujours vivant "

Les prochaines heures vont être cruciales et le pire est à craindre . . . Mais tant qu'il est vivant, il y a encore un petit peu d'espoir . Force à X et ses proches ! Pour les abrutis, qui balancent des fausses rumeurs . . . ayez un peu de respect et de dignité .