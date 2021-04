DMX : son corps quitte l'hôpital et ses fans lui rendent un dernier hommage en musique

Moment rempli d'émotions quand le corps de DMX a quitté l'hôpital de White Plains.

par Team Mouv'

Encore sous le choc de la disparition de leur rappeur préféré, les fans de DMX présents autour de l'hôpital où il est décédé, lui on rendu un dernier hommage vibrant .

Les fans présents comme jamais

Mort à l'âge de 50 ans suite à une overdose, le rappeur new yorkais, véritable légende du rap américain, s'est donc éteint ce vendredi 9 avril 2021, laissant une trace indélébile sur le hip hop grâce à une voix, un talent et un charisme dont lui seul avait le secret. Pour apporter leur soutien à X, des centaines, milliers . . . de fans sont restés aux alentours de l'hôpital de White Plains, pour prier pour lui . Ce dimanche 11 avril, le corps de DMX est sort de l'hôpital et ses fidèles ont voulu lui rendre un dernier hommage en musique : enceintes à fond dans la rue avec le classique Ruff Ryder's Anthem ! Ce qui est beau dans cette communion, c'est qu'on sent que les fans sont heureux de chanter pour X, le sourire aux lèvres, malgré le drame . Frissons garantis .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Repose en paix légende !