DMX : son album posthume "Exodus" feat Snoop Dogg, Lil Wayne, Alicia Keys... est dispo

Le premier album posthume du regretté DMX est maintenant dispo sur les plateformes de streaming.

par Team Mouv'

Jour très spécial pour le hip hop et les nombreux fans de DMX, puisque son premier album posthume Exodus est disponible à l'écoute, moins de deux mois après sa mort tragique .

Les derniers cris de DMX

Produit par son ami et producteur attitré Swizz Beatz, qui a convié plein de rappeurs proches de X : Lil Wayne, Nas, Jay - z, Snoop Dogg, The LOX . . . ce projet est le premier album signé sur Def Jam pour le chien fou, depuis The Grand Champ en 2003 . Au programme d'Exodus : 13 titres avec différentes ambiances comme sur ses précédents projets : du banger, du sale . . . mais aussi des morceaux plus posés comme le très émouvant Letter To My Son ( Call Your Father ) feat Usher . On a les yeux un peu mouillés . . .

Un bon album posthume qui laissera encore une belle trace de ce rappeur unique, qui n'a pas été produit et fabriqué après sa mort, puisque le projet était déjà enregistré avant qu'il nous quitte . Ses proches ont voulu lui rendre le plus bel hommage, en le laissant rapper sans doute une dernière fois aux oreilles du monde .

Repose en paix légende !