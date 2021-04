DMX : ses streams ont augmenté de 928% aux USA depuis sa mort

Depuis l'annonce de la disparition de DMX, ses streams ont littéralement explosé.

par Team Mouv'

Pour beaucoup, le seul moyen de dire "au revoir" à une légende, c'est écouter sa musique . Après MF DOOM, et Pop Smoke voici venu l'heure du recueillement pour les millions de fans que DMX compte à travers le monde .

Ultime hommage des fans

Comme preuve de l'émotion globale autour de sa disparition, le Billboard vient de communiquer ses chiffres de streaming aux Etats - Unis depuis le 9 avril, jour de sa mort . Sans surprise, les compteurs ont explosés : + 928% d'écoutes, rien que dans son pays . DMX est mort à l'âge de 50 ans dès suites d'une overdose . Ses musiques ont généré 75 . 7 millions de streams entre le 9 et 10 avril, contre seulement 7 . 36 millions entre le 7 et 8 avril, la veille de son décès . Dans le top 5 des morceaux streamés on retrouve Ruff Ryders' Anthem ( 9,59 millions d'écoutes ) , Gon’ Give It To Ya ( 5,79 millions d'écoutes ) , Splippin ( 5,52 millions d'écoutes ) , Party Up ( In Here ) ( 5 . 20 millions d'écoutes ) et How It’s Goin’ Down featuring Faith Evans ( 3 . 52 millions d'écoutes ) .

L'album posthume

Mais que les fans de DMX se rassurent, ils auront probablement bientôt l'occasion de ré - entendre la voix légendaire du MC de Yonkers sur un album . En effet, le producteur Darrin Dean a annoncé la nouvelle sur la chaîne Fox 5 New York qu'un album posthume de DMX avait été enregistré . Pour l'heure, aucune date officielle n'est annoncée mais on entend déjà parler des rumeurs d'un éventuel feat avec le regretté Pop Smoke.

On vous tiendra informés sur Mouv . fr !